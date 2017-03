Brad Pitt en ex-vrouw Jennifer Aniston hebben weer contact

,,Ze hebben een vriendelijk maar beperkt contact", aldus een bron over de omgang tussen Pitt en Aniston, die met elkaar getrouwd waren tussen 2000 en 2005. Na de geruchtmakende scheiding van Aniston kreeg de acteur een relatie met actrice Angelina Jolie. De twee hadden elkaar ontmoet op de set van een film waarin ze speelden. Pitt en Jolie liggen momenteel met elkaar in scheiding en ruziën over de voogdij over hun zes kinderen.



Een andere ingewijde zegt tegen Us Weekly dat Pitt en Aniston elkaar weer berichtjes sturen nadat de acteur het nummer van Aniston kreeg en haar in februari onverwacht feliciteerde met haar 48ste verjaardag. ,,Sindsdien praten ze weer met elkaar.'' Pitt zou zijn ex om steun en advies hebben gevraagd rond zijn scheiding van Jolie. ,,Hij vertelde haar dat hij het moeilijk heeft met de scheiding en ze deelden nog wat herinneringen uit het verleden.''



Jennifer Aniston, die na haar echtscheiding van Brad Pitt een moelijke tijd doormaakte, is sinds 2015 getrouwd met de 45-jarige acteur en regisseur Justin Theroux.