Brard: Ik zal Nederland nooit verlaten

Ze pendelt geregeld op en neer naar Nederland waar ze met Antoine, die architect is, in 2010 de villa aan de Amstel lieten bouwen. ,,We gaan rustig op zoek naar iets anders, want ik zal altijd een pied-à-terre willen in Nederland, maar ik denk dat een appartement volstaat. We willen geen twee grote huizen. Dan ben je alleen maar aan het stofzuigen. Maar geloof me, ik zal Nederland nooit verlaten”, aldus Brard. De villa aan de Amstel staat volgens de site bekendeburen.nl voor 2,1 miljoen euro te koop.