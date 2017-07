Bridget Maasland geschokt door diefstal Mini Cooper

Video Oma Macklemore gaat helemaal los op honderdste verjaardag

20:02 Ben Haggerty (34), beter bekend als de Amerikaanse rapper Macklemore, heeft zijn oma de ster gemaakt in de videoclip van het nummer Glorious. Oma Helen vierde onlangs haar honderdste verjaardag en mocht een dag lang doen waar ze zelf zin in had. In de vier minuten tellende montage zien we Helen en haar bekende kleinkind onder meer in een cabrio, met een stripper en in een karaokebar. ,,Oma, niks is meer glorieus dan jij'', aldus Macklemore.