Britse band Jamiroquai in november naar Ziggo Dome

Sterren zombie-hitserie The Walking Dead in Nederland

5 maart Acteurs Norman Reedus (Daryl Dixon) en Jeffrey Dean Morgan (Negan) zijn morgen in Amsterdam te spotten, omdat ze in de hoofdstad komen praten over het succes van de zombie-hitserie The Walking Dead. De bloederige reeks, die wereldwijd door miljoenen fans wordt gevolgd, is momenteel halverwege het alweer zevende seizoen. Reedus en Morgan komen niet alleen. Ook Greg Nicotero (special effects- en make-upspecialist) zet voet op Nederlandse bodem.