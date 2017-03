Brokkenpiloot Harrison Ford kiest toch weer het luchtruim

Wie is de Mol? breekt kijk­cij­fer­re­cord

12:55 Wie is de Mol? trok gisteravond 2.631.000 kijkers en dat is een record in deze laatste fase van het populaire programma. De negende aflevering, de opmaat naar de finale, was volgens een woordvoerster van AVROTROS de meest bekeken voorlaatste aflevering ooit in de Wie is de Mol?-geschiedenis.