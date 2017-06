Brooke Shields na 37 jaar weer Calvin Klein-model

In 1980 verscheen, de toen 15-jarige, Shields voor het eerst in een reclamespot voor spijkerbroeken van Calvin Klein. ,,Wil je weten wat er tussen mij en mijn Calvins komt? Niets.", zegt Shields in het wereldberoemde reclamefilmpje.



Na haar modellenwerk besluit Shields te gaan acteren en ze speelt in 1996 de hoofdrol in de comedyserie Suddenly Susan, dat vier seizoenen krijgt. De laatste jaren speelde ze een enkele keer een gastrol in populaire sitcoms zoals That '70s Show en Lipstick Jungle.



De nieuwe creatieve directeur van Calvin Klein, Raf Simons, gaf tijdens de presentatie van zijn nieuwe collectie in februari al een knipoog aan Shields, die prominent op de eerste rij zat. Wanneer de nieuwe reclamecampagne met de actrice te zien is, is nog niet bekendgemaakt.