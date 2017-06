Brooklyn Beckham weigert selfies met fans

Het fotoboek van de tiener, dat What I See heet, heeft nog voor het uit is redelijk wat kritiek gekregen. De uitgever deelde enkele voorproefjes, en de kwaliteit van de foto's en bijschriften laat volgens velen te wensen over. Bij een kiekje van een olifant schrijft Brooklyn: ,,Olifanten in Kenia. Zo moeilijk te fotograferen maar ongelooflijk om te zien." Een andere foto is nogal onscherp, wat de voetbalzoon denkt op te lossen met het bijschrift: ,,Ik hou van deze foto. Hij is niet in focus maar je kunt eruit opmaken dat er veel gebeurt."