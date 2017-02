Buitenlandse interesse in Lubachs Kamergotchi

In de zondag gelanceerde app zitten 17 lijsttrekkers. Spelers beginnen met een ei dat ze open moeten schudden en krijgen dan een willekeurige politicus om te verzorgen. Zij moeten de lijsttrekkers eten, aandacht en kennis geven. Bij actueel nieuws krijgt de speler een bericht om zijn of haar politicus meer aandacht te geven.

Het spel is gebaseerd op de Tamagotchi, een digitaal huisdier in de vorm van een ei dat in 1996 een wereldwijde rage was. Acht vragen over de Kamergotchi.

1. Hoeveel keer is Kamergotchi gedownload?

Dat is moeilijk te zeggen. De gegevens van de app-stores lopen een dag achter. Wat we wel kunnen zien is het aantal virtuele lijsttrekkers dat op dit moment in leven is: namelijk zo’n 320.000.

In totaal is er al 4,4 miljoen keer eten, aandacht en liefde gegeven. Naar aanleiding van de lancering van onze vorige stem-app ‘Stemtinder’ (2014), hebben we extra servers bijgeschakeld, maar alsnog bleek dat te weinig te zijn voor het grote aantal spelers. Dat onverwachte succes is natuurlijk geweldig!

2. Met wie is er hoe lang aan de app gewerkt?

Kamergotchi is een inspanning van het hele team van Zondag met Lubach. We zijn al een aantal weken in het geheim intern aan het testen.

3. Wat vinden jullie ervan dat politici erop hebben gereageerd?

Heel leuk! We zijn benieuwd of er lijsttrekkers zijn die zichzelf aan het verzorgen zijn. En voeren. En aaien. Oké, nu wordt het een beetje vies.

4. Klopt het dat er aandacht is uit het buitenland?

Ja. Er zijn artikelen verschenen op een paar buitenlandse sites en Arjen heeft diverse interviewaanvragen gekregen, onder andere van de BBC, Japanse televisie en de Russische Staatstelevisie. Ivm de buitenlandse aanvragen is het filmpje over Kamergotchi op YouTube in het Engels ondertiteld.

5. Kunnen gebruikers van Kamergotchi wisselen?

Alleen door hem niet meer te verzorgen. Dan legt ie binnen 24 uur het loodje en krijg je een nieuwe.

6. Kan het geluid uit?

Ja. Daarvoor verwijzen we graag naar de handleiding van je telefoon, onder het kopje: ‘volume en geluid uit’.

7. Slaan jullie data op en hoe zit het met de privacy? Is het stiekem een manier om straks een verhaal te brengen over de privacygevoeligheid van apps?

Zeker niet. Buiten nickname/leeftijd/geslacht/score verzamelen we geen gegevens en is de app volledig anoniem. Gegarandeerd.

8. Voor welke politicus wordt het best gezorgd? En het slechtst?

Deze (geanonimiseerde) informatie is bekend bij de redactie en zal mogelijk op een gegeven moment gedeeld gaan worden.

Volledig scherm © ANP

