Burn-out nog steeds dichtbij voor Sophie Hilbrand

,,Dat het volgens Waldemar nog steeds zo dichtbij is, had ik niet zien aankomen", zegt Sophie in De Telegraaf. ,,Wanneer ik hem vraag of hij denkt dat het ooit terug kan komen, antwoordt hij 'vorige week nog'", vertelt Sophie over het gesprek met Waldemar, dat te zien is in Sophie in de mentale kreukels. Haar eigen burn-out was het uitgangspunt voor het BNN-programma. ,,Wat was er toen met mij aan de hand en hoe kwam dat? En wat zegt het over mij, mijn collega's en onze samenleving?"