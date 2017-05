Buurman Paay: Excuses, ik dacht het niet

Volgens Quote zou Oostvogel nu een claim hebben ingediend bij Paay en zinspeelt hij op een ‘derdenbeslag’ bij GeenStijl en videosite Dumpert om geld te zien. ,,Daar doe ik geen uitlatingen over’’, reageert Oostvogel. GeenStijl en Dumpert publiceerden in februari de bewuste seksvideo.



Paay verloor in maart nog een rechtszaak van de textielondernemer. De socialite eiste meer dan een ton aan misgelopen inkomsten van haar buurman met wie ze in 2015 een pantylijn exploiteerde. De samenwerking resulteerde in een zakelijk conflict. Oostvogel: ,,Dat is wel klaar nu.’’



Vandaag werd ook bekend dat de Belastingdienst beslag heeft gelegd op Paay’s woning in Lijnden die sinds kort te koop staat voor 475.000 euro. Uit kadastrale documenten blijkt dat zij de inkomstenbelasting over de jaren 2013, 2014 en 2015, de omzetbelasting over 2015 en 2016 en de zorgverzekeringswet over 2013 en 2014 niet of slechts deels heeft betaald.



Paay zelf, die vorige week liet weten een nieuwe start te willen maken met haar vermogende echtgenoot Robbert Hinfelaar (32), laat aan BuzzE weten de beslaglegging ‘belachelijk’ te vinden. ,,Dit is tegen onze afspraken met de Belastingdienst in. Het klopt dat ik ze nog geld verschuldigd ben. Ik heb ook gezegd: als ik moet betalen, betaal ik wel, maar dat kan ik nu even niet. We zijn hier al maanden mee bezig.’’