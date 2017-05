Cannes houdt minuut stilte voor Manchester

Johan Kaart Prijs voor Bianca Krijgsman en Plien van Bennekom

11:30 De Johan Kaart Prijs van dit jaar is voor Bianca Krijgsman en Plien van Bennekom voor hun rollen in In de ban van Broadway (alleen Krijgsman) en Slippers (allebei). Het is een onderscheiding voor een knappe prestatie op het gebied van theateramusement, zoals blijspel.