Caro Emerald brengt nieuwe muziek uit

Zieke moeder zussen OG3NE gaat niet mee naar Kiev

17:10 Isolde Vol, de zieke moeder van OG3NE-zussen Amy, Shelly en Lisa, gaat niet met haar dochters mee naar het Eurovisie Songfestival in de Oekraïense stad Kiev. Volgens de zangeressen heeft hun moeder daar geen energie voor. ,,We hebben uitvoerig met haar van gedachten gewisseld over het al dan niet meegaan. Onze moeder lijkt het beter ons op afstand te volgen. We hebben vrede met die keuze, maar zullen haar natuurlijk wel vreselijk missen in Kiev '', aldus Lisa.