Caro Emerald gaat terug naar haar roots

Op het bij de tournee horende mini-album Emerald Island kies je voor het muziekgenre exotica. Waarom de overstap van de jazzy nachtclubmuziek naar het geluid van het tropische strand?,,Je moet voorkomen in herhaling te vallen, vind ik. Mijn producer David Schreurs kwam met het idee. Hij legde meteen de link naar mijn moeder die echt op een tropisch eiland, namelijk Aruba, is geboren. Ik ga zo terug naar mijn roots. Ik ben heel Nederlands opgevoed, maar muzikaal heeft mijn moeder me absoluut onderwezen: 'Dansen doe je vanuit je heupen en niet vanuit je benen', dat is les 1.''



Deze Nederlandse tournee duurt negen dagen. Daarna vertrek je naar Groot-Brittannië voor 25 concerten. Dat klinkt toch wat anders. ,,Het wordt echt een monstertour, ja. De grootste die ik daar ooit heb gedaan. Een geruststellende ontdekking dat ik daar zonder de promotie van een groot nieuw album zoveel mooie zalen kan bespelen. De zenuwen? Die komen eigenlijk alleen bij de gedachte aan zo'n beroemde plek als de Royal Albert Hall. Die is straks uitverkocht.''



Wat moeten we ons voorstellen bij jouw status in Engeland? Rijd je rond in limousines? ,,Nee joh! Dat kan ik me niet veroorloven. Wel heb ik de luxe van een mooie bus met een fatsoenlijk bed. Ik ken genoeg collega's die tussen concerten rechtop slapen in hun busje, maar ik kan gelukkig mijn hele Nederlandse team meenemen en fijne omstandigheden bieden. Maar ik ben geen diva met een privéchauffeur, hoor. Ik kan gewoon over straat zonder dat veel mensen me herkennen.''



Wil je daar verandering in brengen? Op naar de klasse van de wereldsterren? ,,Het is eigenlijk precies goed, zo. Soms word ik heel decadent ontvangen als ik ergens een tv-show doe. Dan slaap ik in een vijfsterrenhotel en staat er bij binnenkomst een plateau vers fruit met champagne klaar. Met de complimenten van de hotelmanager. Dat gebeurt zo zelden, dat het nooit went. Maar begrijp me goed: ik ben wel ambitieus. Ik heb nog steeds grote dromen, wil de wereld nog veroveren.''



Waar ga je beginnen? ,,Er liggen nog veel kansen. Ik hoor dagelijks van mensen die mijn muziek ergens op de wereld op de radio hebben gehoord. We gaan zeker nog een serieuze poging ondernemen in de Verenigde Staten. Daar ligt inmiddels een goed fundament. Met een goed plan moeten we dat kunnen uitbreiden.''



Is het vervelend dat in eigen land de tijd van bijna elke maand een nieuwe top 10-hit - Back it Up, A Night Like This, That Man, Stuck - voorbij is? ,,Dat momentum van 2010 was uitzonderlijk, maar heeft toch nog lang voortgeduurd. Inmiddels is het hyperige er wel af. Dat vind ik niet zo erg. Ik moet er wat harder voor werken, maar vind dat eigenlijk wel lekker. Dat houdt je creatief en gretig.''