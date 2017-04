Caro Emerald opnieuw in Royal Albert Hall

Hoe miljonair Charbel het hart van Sylvie veroverde

13:14 Sylvie Meis (39) en de drie jaar jongere Charbel Aouad hebben hun liefde voor elkaar maandenlang voor de buitenwereld geheim weten te houden. De tortelduifjes leerden elkaar via vrienden kennen en namen vervolgens rustig de tijd hun liefde te laten groeien. In de vermogende Charbel schuilt een romanticus, zo weten we nadat hij voor zijn Sylvie op de knieën was gegaan.