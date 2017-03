Carrie Fisher geëerd in nieuwe Star Tours

Fisher overleed eind december op zestigjarige leeftijd. De actrice werd wereldberoemd als Prinses Leia, een rol die ze in vier Star Wars-films vertolkte. Zij zal ook nog te zien zijn in het achtste deel in de officiële reeks, The Last Jedi, dat in december uitkomt. De populaire attractie Star Tours is volledig vernieuwd ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Disneyland Parijs. De oude versie dateerde uit de jaren tachtig.



Nieuwste technieken

De geüpdatete editie maakt gebruik van de nieuwste technieken en speelt zich deels af in de wereld van de laatste twee Star Wars-films die de afgelopen jaren uitkwamen. De 3D-avonturen die de bezoeker in een grote simulator beleeft, spelen zich af op voor de fans bekende locaties als Jakku, Naboo, Hoth, Tatooine en de Death Star.



Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Disneyland Parijs zijn de meeste populaire attracties gerenoveerd of vernieuwd.