Carrie Fisher maakte nummer met zoon John Lennon

De 41-jarige zoon van John Lennon heeft het nummer Bird Song, gezongen door Willow Smith, zondag op Soundcloud uitgebracht. ,,Toen ze overleed vond ik dat ik het moest opnemen. Dit is een ruwe demo, we hadden maar een paar uur voor de opname. Maar ik vind tekst die ze met mij schreef geweldig", zegt de muzikant bij het nummer.



Sean heeft goede herinneringen aan zijn goede vriendin. ,,Carrie en ik bleven vaak de hele nacht op, kletsend en mijmerend over het leven. Dat waren de mooiste momenten. Dus...schreven we een song over te lang opblijven en de vogeltjes horen zingen."