'Carrie Fisher te zien in Star Wars 9'

Sinds haar plotselinge dood wordt al gespeculeerd of de overleden ster zal verschijnen in het laatste deel van de nieuwe Star Wars-trilogie. Deel 9 moet eind mei 2019 in premiere gaan.



Volgens Todd Fisher wil Disney erg graag dat Fisher en haar personage, prinses Leia, in de film te zien zijn. Hij en de dochter van Fisher hebben Disney toestemming gegeven om ongebruikt materiaal van de actrice dat voor deel 7 en 8 werd gedraaid te gebruiken in het laatste deel.



Eerder stelde Disney al met klem dat het niet de bedoeling was Fisher digitaal te recreëren, zoals dat wel was gedaan voor spin-off Rogue One en de Disneyland-attractie Star Tours. In de film en de attractie, die het afgelopen jaar werden gepresenteerd, is een met de computer gemaakte jonge versie van Fisher te zien als prinses Leia.