Casey Affleck wint Oscar voor hoofdrol in filmdrama

Bijna iedereen die de film Manchester by the Sea de afgelopen tijd zag, tipte Casey Affleck als grote favoriet voor de Beste Acteur-Oscar. De acteur staat al jaren garant voor intrigerende vertolkingen. Met deze film als zijn onbetwiste kroonjuweel, aldus internationale filmrecensenten. Met zijn Oscar liet Affleck andere genomineerden in de categorie Beste Acteur achter zich: Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) en Denzel Washington (Fences).



Het was de tweede keer dat Affleck werd genomineerd door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences: de organisatie die bepaalt wie in aanmerking komt voor een Academy Award: de officiële naam van de Oscar. Eerder werd Affleck genomineerd voor zijn bijrol in de film The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford (2007). De Oscars werden vannacht voor de 89ste keer uitgereikt.



Subtiel

Affleck speelt in Manchester by the Sea op subtiele wijze een getergd, gekweld en gefrustreerd personage. Er zijn uitbarstingen van geweld in bars met vreemdelingen, maar zijn gedrag wordt pas later verklaard. Hoofdpersoon Lee (gespeeld door Casey Affleck) werkt als klusjesman, leeft onder simpele omstandigheden en is een eenzame wolf. Zijn leven verandert als zijn oudere broer overlijdt die hem tot voogd van zijn minderjarige zoon heeft benoemd. Lee, die een vreselijk familiegeheim met zich meedraagt, kan deze verantwoordelijkheid eigenlijk niet aan.



Manchester by the Sea - regie Kenneth Lonergan - is een film die langzaam onder de huid van de kijker kruipt. Het personage Lee blijft lange tijd een mysterie. Zijn strijd om vooral met zichzelf in het reine te komen, levert een fascinerend schouwspel op, aldus AD-filmexpert Ab Zagt. ,,Affleck maakt dit drama aannemelijk en echt tastbaar. Hij durft moeilijke personages te spelen en risico's te nemen in zijn loopbaan als acteur. Casey gaat niet zoals zijn broer Ben voor de grotere publieksfilms.''



Hoewel Casey al langer werd getipt voor een Oscar, was het nog maar de vraag of hij de prijs daadwerkelijk zou winnen. Sommige leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences zouden Affleck de award niet gunnen, omdat hij jaren geleden in opspraak raakte wegens seksuele intimidatie. In 2010 werd hij door twee vrouwen aangeklaagd die meewerkten aan Affleck's experimentele film I'm Still Here. Affleck zou de vrouwen onzedelijk hebben betast. De zaak kwam nooit voor de rechter, omdat de acteur de vrouwen een schadevergoeding of zwijggeld zou hebben betaald. De acteur - sinds 2006 getrouwd met actrice Summer Phoenix (38) en vader van zoon Atticus (9) en dochter Indiana (12) - heeft altijd ontkend dat er iets is gebeurd. ,,Het is gewoon de ruis die bij roem hoort'', zei hij onlangs nog.