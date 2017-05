Casino Royale-actrice Daliah Lavi (74) overleden

Aan het einde van haar acteercarrière ging ze verder als zangeres, opnieuw in verschillende talen. In 1970 vertegenwoordigde ze België op het eerste World Popular Song Festival in Tokio met het lied Prends l'amour. Ze eindigde als dertiende. Ze nam daarna onder meer ook een Duitse (Liebeslied jener Sommernacht) en Engelse (Love's song) versie van dat lied op.

Van Engelstalige hits maakte ze Duitse schlagers. Haar laatste hit was in 1984 met Ich wollt' nur mal mit dir reden, een Duitse versie van I Just Called to Say I Love You. Begin jaren negentig trok ze zich terug uit het openbare leven met haar man in Asheville in de Amerikaanse staat North Carolina, waar ze is overleden.