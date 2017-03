Castleden serie 'Soof: een nieuw begin' bekend

De serie wordt geproduceerd in opdracht van RTL en Videoland. Die maakten vandaag bekend dat Lies Visschedijk, Fedja van Huêt, Dan Karaty, Brent en Niek Schoemaker, Anneke Blok en Dick van den Toorn terugkeren in hun rollen uit de films. Roos Dickmann vervangt Lobke de Boer als Soofs tienerdochter Sacha.



Keukenhulp

Andere nieuwkomers zijn onder andere Elise Schaap en Barbara Sloesen. Elise speelt onder andere in de RTL-serie Familie Kruys, waarin ze de rol van de Roemeense Ruxandra op zich neemt. Barbara kruipt in Goede Tijden Slechte Tijden iedere avond in de huid van Anna Brandt.



In Soof speelt Elise de rol van Josine, de bouwkundige die helpt bij het splitsen van het huis. Barbara speelt de rol van Joy, de nieuwe keukenhulp. Ook Gustav Borreman is nieuw, hij is de overbuurman van Soof. Peter Vandemeulebroecke speelt in de serie de rol van Didier, een charmante vlogger en influencer.



Bioscoopfilm

De serie begint waar de bioscoopfilm Soof 2 eindigde. Kasper en Soof zijn gescheiden. Als Kaspers eigen mancave onbewoonbaar wordt verklaard, trekt hij tijdelijk in op zolder bij Soof en de kinderen. Dit lijkt in eerste instantie best prettig.



Niet alleen voor de kinderen, ook Soof ziet wel voordelen in weer een man in huis. Op die manier heeft ze ook meer tijd om zich op haar restaurant te richten. Natuurlijk blijkt al snel dat deze situatie toch leidt tot een hoop gedoe en misverstanden. Zeker wanneer er nieuwe liefdes in het spel komen.