Celstraf voor belagers van volkszanger Frank van Etten

Volkszanger Frank van Etten (35), bekend van onder meer de hit 'Ik sta in lichterlaaie', werd begin februari voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van brandstichting. Eén van zijn twee total loss verklaarde Mercedessen werd 2 februari bij een autobedrijf in Apeldoorn in brand gestoken. De wagens gingen een week daarvoor in vlammen op toen de levensliedvertolker ergens aan het optreden was.



De zanger - die landelijke bekendheid kreeg met zijn deelname aan de Hazes-talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen - reageerde onthutst op de incidenten. ,,Ik heb in het verleden contact gehad met twee mannen met wie ik een autobedrijfje zou gaan beginnen. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat ik rond die tijd meer werk kreeg als zanger. Dat ik uit die zakendeal stapte hebben de heren me altijd kwalijk genomen.''



Zijn gesneuvelde auto's waren goed verzekerd. ,,De waarde van die Mercedessen zal ik geheel of gedeeltelijk ooit wel weer terugkrijgen. Materiële schade is nog niet het ergste. Wel wat mij en mijn gezin wordt aangedaan. Ik wil verder met mijn leven zonder angst en vrees voor dit soort toestanden'', aldus de getrouwde vader van drie kinderen.