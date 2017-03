Chance the Rapper schenkt megabedrag aan scholen in Chicago

Beyoncé trakeert volgers op verse zwan­ger­schaps­fo­to's

6 maart Superster Beyoncé (35), die momenteel in verwachting is van een tweeling, trakeert haar volgers op sociale media regelmatig op actuele foto's waarop te zien is hoe haar lichaam zich tijdens de zwangerschap ontwikkelt. Ook vandaag kwam de hitzangeres, getrouwd met rapper Jay Z en moeder van dochtertje Blue Ivy (5), weer met wat kiekjes op de proppen. Ze zijn genomen op de Amerikaanse première van de Disneyfilm Beauty and the Beast.