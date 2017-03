Chantal Janzen: Een leuk gezicht biedt geen garantie

In tegenstelling tot haar personage in Het Verlangen – de blonde, ambitieuze schoenenverkoopster Brigitte – heeft Chantal Janzen totaal geen schrijfambities.

,,Welnee’’, zegt de actrice in het Amstel Hotel, waar ze zich bijna verslikt als deze mogelijkheid wordt geopperd. ,,Ik denk niet dat ik ooit een boek ga schrijven. Zelfs geen autobiografie. Tegen vrienden heb ik wel eens gezegd: als ik morgen onder een tram kom, dan heb ik liever dat er een film over mij wordt gemaakt dan dat er een boek over mij wordt geschreven.’’

De woest aantrekkelijke Brigitte kijkt daar heel anders tegenaan. Zij heeft een dik, maar beroerd boek geschreven over schoenen, dat niet in aanmerking komt voor publicatie. Maar de uitgevers willen haar wel gebruiken als de zogenaamde auteur van een literair meesterwerk, geschreven door een mensenschuwe, stotterende man (Peter Bolhuis) die niet geschikt is om in de publiciteit te verschijnen. De spontane Brigitte is daarvoor geknipt. Door haar optreden in programma’s als De Wereld Draait Door wordt het boek een bestseller.

Schoenen

Op de vraag waar Janzen zelf meer verstand van heeft – schoenen of literatuur – antwoordt zij zonder dralen: ,,Schoenen! Alle schoenen die Brigitte in de film draagt, zijn van mij. Dat is voor mij een guilty pleasure. Maar ik lees ook veel hoor. Niet alles bevalt mij, Fifty Shades of Grey heb ik na tien pagina’s weggelegd. Wat een aanfluiting, zo slecht geschreven. Ik heb wel alles van Kees van Kooten gelezen, en ook veel van Martin Bril. Op dit moment lees ik de autobiografie van John Cleese. Komedianten interesseren mij, omdat er ook vaak een tragische kant in hun leven voorkomt.’’

Zelf is Janzen niet iemand die snel haar emoties de vrije loop laat. Regisseur Joram Lürsen heeft haar op de set van Het Verlangen nooit in een slechte bui meegemaakt. Zelf omschrijft de actrice zich als een ‘flatliner’. ,,Ik maak mij van nature niet snel druk om iets. Het nadeel van die houding is dat ik niet sta te juichen na een geslaagde voorstelling of vertolking. Ik kan het gewoon niet. Ik kan mij maar één zin herinneren uit een positieve recensie. Ik werd na de musical Zij Gelooft In Mij omschreven als ‘een actrice van formaat.’ Daar was ik blij mee, omdat ik door mijn verleden als danser en presentator niet vaak beoordeeld wordt als actrice.’’

Brigitte wordt in de film in eerste instantie vooral op haar uiterlijk beoordeeld. Het schijnt tegenwoordig zeer belangrijk te zijn om er appetijtelijk uit te zien om media-aandacht te krijgen. Ook Janzen beseft dat terdege. ,,Ik heb deze rol in Het Verlangen onder meer gekregen op basis van mijn uiterlijk. Zo naïef ben ik niet. Maar een leuk gezicht biedt natuurlijk totaal geen garantie. Het helpt wel, dat geef ik toe. Maar als je in een musical staat die dertien miljoen euro heeft gekost, moet je het wel waarmaken met wat je in je mars hebt. Een mooi uiterlijk is dan lang niet genoeg.’’

Roddelpers

Ook de media stort zich op Brigitte. Janzen kan daarover meepraten. Ook zij trekt veel publiciteit, maar geen ongewenste. Haar verhouding met de roddelpers lijkt relaxed. ,,Maar daar maak ik mij totaal geen illusies over. Als er met mij iets ernstigs gebeurt, liggen ze ook bij mij in de bosjes.''

Heeft Chantal Jansen zelf een droom zoals Brigitte die per se een boek wil publiceren? ,,Jazeker, als kind wilde ik Toon Hermans worden. Op de basisschool schreef ik dat al in mijn vriendenboekje. Mijn ouders hebben mij met zijn werk opgevoed. Ik weet nog hoe kwaad ik was toen ik als achtjarig meisje niet met hen mee mocht naar een voorstelling van Toon.’’

Volledig scherm © RV - September Film Ooit hoopt Janzen een onewomanshow van de grond te tillen. ,,Ik heb al veel geschreven, maar durf er nog niet mee naar buiten te komen. Het moet eerst door een trechter om te kijken wat eventueel geschikt is. Het lijkt mij heerlijk om net als Toon alleen op het podium in Carré de mensen de ballen uit hun broek te laten lachen met mijn voorstelling. Mensen op deze manier kunnen amuseren is mijn grote droom.’’

RECENSIE

Romantische komedie: heerlijk onvoorspelbaar

Het platgefilmde genre van de Nederlandse romantische komedie levert af en toe toch nog een film op die kan verrassen. De makers van Alles is Liefde (2007), waarmee deze hausse aan geestige relatiefilms werd ingeluid, krijgen het voor elkaar met Het Verlangen, een film die meer komisch dan romantisch is.

Het Verlangen maakt korte metten met de wijze waarop kunst in Nederland tegenwoordig aan de man wordt gebracht. Leidraad is de lancering van een literair meesterwerk dat geschreven is door een onooglijke auteur (de voortreffelijke Peter Bolhuis), die nooit op de televisie zou scoren. In plaats van hem wordt een plaatsvervangster naar voren geschoven, de appetijtelijke schoenenverkoopster Brigitte die wel de interesse van de media (lees: De Wereld Draait Door) opwekt.

Chantal Janzen maakt van Brigitte een heerlijk spontane vrouw die niet al te slim is, maar wel van goede wil. Het gevaar dat de jonge uitgever (Gijs Naber) verliefd op haar wordt, sluimert door de hele film, maar is gelukkig niet het hoofdmotief. Het Verlangen gaat vooral over hoge en lage kunst, de invloed van de media op literaire uitgeverijen en het belang van een mooi paar schoenen. Dat alles maakt van Het Verlangen een heerlijk onvoorspelbare film. (Ab Zagt)