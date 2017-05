Chantal Janzen hint op zwangerschap

De PR-afdeling vindt het 'geinig'. ,,Maar wij zijn &C, dus dit is niet ons ding. Wij weten nu even niets over haar status.''

Chantal kreeg samen met haar man Marco Geerartz een zoon, James. Uit een eerdere relatie kreeg Marco Esmée, Isaa en Zion. Het stel stapte in december 2014 in het geheim in het huwelijksbootje. Het werd een ceremonie in besloten kring.



Chantal heeft er nooit een geheim van gemaakt een groot gezin te willen. Vorig jaar maart liet ze los over verdere gezinsuitbreiding: ,,Over een jaar of één, twee, hebben we een hond, een konijn óf een kind. Er kan nog van alles gebeuren. Ik ben er wel mee bezig. Wil ik dat weer of niet? Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet uit.''