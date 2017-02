Chantal schiet pokéballen met borsten en stoute Monique

Datingshow Welke partner kiezen als ze allemaal hetzelfde zijn?

18:08 Uiterlijk is niet het belangrijkste in de zoektocht naar een partner. De Britse datingshow Game of Clones probeert dat duidelijk te maken aan haar kandidaten. De vrijgezellen krijgen acht (bijna) identieke potentiële partners voorgeschoteld. Er rest niet anders dan te kijken naar de persoonlijkheid. Gisteravond was de eerste aflevering.