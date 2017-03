Chantals bezigheidstherapie en Arie heeft zijn eigen Flintstone

Koekoek!

Het dochtertje van Nicolette van Dam (32), Kiki-Kate, is lekker aan het spelen met haar speelgoeddieren. Maar wanneer mama Nicolette haar dochter op de foto probeert te zetten, steekt de kleine deugniet daar snel een stokje voor.

Kiekeboe 🐄🐘 4,804 Likes, 15 Comments - Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) on Instagram: "Kiekeboe 🐄🐘"

Laat, later, laatst

Waar sommige mensen hun kerstspullen het liefst al direct na tweede kerstdag de deur uit doen, doet columnist Roos Schlikker (41) dat pas eind maart. Het is inmiddels alweer bijna kerst, dus misschien kan ze hem maar beter laten staan tot het weer 'the most wonderful time of the year' is.

Het is tijd, de hoogste tijd. 0 Likes, 1 Comments - RoosSchlikker (@roosschlikker) on Instagram: "Het is tijd, de hoogste tijd."

De tijd vliegt voor Jandino

Cabaretier en presentator Jandino Asporaat (36) vindt het maar vreemd dat zijn kleine mannetje niet zo klein meer is. De tijd vliegt. 'Kijk hem nou groeien', schrijft hij over zijn 6-jarige zoontje Elijah. 'Waar is mijn baby gebleven. Tijd gaat zo snel..' aldus de emotionele komiek.

Kijk hem nou groeien..😭❤ Waar is mijn baby gebleven. Tijd gaat zo snel.. Elijah😍 1,165 Likes, 10 Comments - Jandino..♥ (@jandinoasporaat) on Instagram: "Kijk hem nou groeien..😭❤ Waar is mijn baby gebleven. Tijd gaat zo snel.. Elijah😍"

Schoonmaaktherapie

,,Retespannend", aldus Chantal Janzen over de lancering van haar mediaplatform And See die vanavond zal plaatsvinden. Ter afleiding maakt de 38-jarige blondine vanmiddag het konijnenhok schoon, zodat ze haar zenuwen even onder controle heeft.

Zo. Nog effe t konijnenhok schoonmaken. #andseethelaunch #tonight #retespannend #therapeutisch 456 Likes, 10 Comments - Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) on Instagram: "Zo. Nog effe t konijnenhok schoonmaken. #andseethelaunch #tonight #retespannend #therapeutisch"

Marlijn op de gezonde tour

Marlijn Weerdenburg is sportief bezig. De aanstaande moeder plaatst een filmpje op Instagram waarin ze flink aan het squatten is. ,,Mommy's workout”, aldus de actrice.

Mommy's workout @keomaveldhuis #pt❤#keepontraining👊 706 Likes, 12 Comments - Marlijn Weerdenburg (@marlijnweerdenburg) on Instagram: "Mommy's workout @keomaveldhuis #pt❤#keepontraining👊"

Schattige Bobby Jo

Bobby Jo zit er weer heerlijk bij. Het 1-jarige dochtertje van Arie Boomsma is gehurkt op de foto te zien met een staartje in haar haartjes en een panterbroek aan. Haar vader vergelijkt Bobby Jo met Pebbles, de dochter van Fred en Wilma Flintstone uit de Amerikaanse animatieserie. ,,Pebbles and Bob Bob", zegt Arie.

Pebbles and Bob Bob. 💕 5,593 Likes, 70 Comments - Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) on Instagram: "Pebbles and Bob Bob. 💕"

Jörgen Raymanns beste vriend

Jörgen Raymann schrok zich een hoedje vandaag. Terwijl de presentator aan het appen was, stopte er een politieauto naast hem. ,,Dus ik dacht: shit appverbod in dit gebied!" Gelukkig had Jörgen het mis, want de agenten kwamen voor iets heel anders. ,,Bleek dat ik voor een nieuwe zaak stond en de dames gewoon ff kwamen buurten! #politieismijnbestevriend"