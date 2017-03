Cher laat filmrol schieten wegens 'ernstige familieomstandigheden'

Foto's Brard: Ik zal Nederland nooit verlaten

19:22 Patty Brard en haar man Antoine hebben hun villa aan de Amstel te koop gezet. ,,Met pijn in ons hart, maar dit huis is gewoon te groot om er af en toe te wonen. Zeker als Antoine weg is, zit ik op vier etages. Dat is onzinnig”, stelt Patty Brard, die het grootste deel van het jaar op Ibiza woont.