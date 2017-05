Chris Brown krijgt dagvaarding op verjaardag

Chris' ex-vriendin Karrueche Tran eist een contactverbod tegen hem en daarvoor moet Brown voor de rechter komen. Het lukte Karrueche steeds niet om de dagvaarding in Chris' handen te krijgen, maar nu is het dan eindelijk gebeurd. De schriftelijke oproep om voor de rechter te komen, moet namelijk persoonlijk door de gedaagde in ontvangst worden genomen.



Op beelden van TMZ is te zien dat Chris zich een weg probeert te banen door een menigte fans wanneer hij de club verlaat. Vlak voordat hij de bus instapt, duwt iemand de zanger de papieren in handen.



Tran eist een contactverbod tegen Brown omdat hij haar zou hebben bedreigd met de dood. Ook zou hij haar in het verleden mishandeld hebben. Zo zegt Karrueche dat ze meerdere keren door Chris in haar buik is gestompt en dat hij haar van de trap heeft geduwd. De hoorzitting is later deze maand.