Chris Zegers: Break Free wil leven hoofdpersonen vieren

Zegers rol is groter dan alleen de verteller. Hij is voor dit seizoen twee keer met Lassche meegereisd. ,,We pretenderen niet dat ik elke keer mee op reis ga, maar als iets in de bergen is gebeurd dan moet het verhaal ook tegen die achtergrond verteld worden.”



Postuum over de hoofdpersoon praten, is natuurlijk delicaat. Daarom gaat Zegers vooraf altijd met Lassche in overleg. ,,Ik wil alles van hem horen: wie was die persoon en hoe ging het op reis met de nabestaanden? Het is krachtig dat we die reis maken met een familielid of met een beste vriend of vriendin. Zo kunnen we hen de gelegenheid geven om dichterbij de overleden persoon te komen. Ze treden letterlijk in de laatste voetsporen. Na de opnames krijgen de betrokkenen eerst de beelden te zien.” Het valt Zegers steeds weer op dat het voor hen een positieve ervaring is. ,,Ze zien het als ode aan de overledene.”