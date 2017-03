Christina Curry: Mijn moeders privacy is verkracht

De 26-jarige Christina zegt ook haar moeder 'op haar manier' te hebben geprobeerd te steunen. ,,Maar ik moest mezelf ook ruimte geven. Ik heb de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om juist meer in de anonimiteit te leven. Hierdoor lig ook ik ineens weer onder een vergrootglas.''



De dochter van Adam Curry was als jong meisje in de realityserie van haar ouders te zien. Na verschillende klussen als model was ze te zien in het programma Model in 1 Dag, Op Zoek naar God (2013) en deed ze met haar toenmalige vriendin Elle Bandita mee aan Jouw Vrouw, Mijn Vrouw VIPS (2014). Op latere leeftijd kwam ze erachter dat ze het syndroom van Asperger heeft en kampt met dwangstoornissen.