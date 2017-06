Christina: Met die heisa rond mijn moeder had ik er opeens 2000 volgers bij

Wanneer dacht je: ik wil deze documentaire maken?

,,Het is ontstaan op het moment dat ik heel erg aan de Ritalin en de koffie zat. Ik had in die periode niet zoveel vrienden om mij heen. Ik kreeg dagelijks berichten van jonge meisjes en jongens die mij volgden op Instagram dat ze mij in de stad hadden gezien. Of dat ze me niet durfden te benaderen, maar graag vrienden zouden willen zijn. Toen dacht ik, blijkbaar denken mensen dat ik heel veel vrienden heb en beseffen ze niet dat ik ook toe ben aan een beetje sociaal contact.”



Heeft het ook met zelferkenning te maken?

,,Ja, want ik ben al sinds mijn negende online bezig met mensen te praten. Heel veel van mijn vriendschappelijke én romantische relaties zijn via online ontstaan. Ik deed een oproep aan mijn volgers om mij hun verhaal te vertellen. Waarom je mij wilt ontmoeten? Wil je mij “doen”, wil je gewoon vrienden zijn, mij uitschelden? Ik kreeg honderden berichten van mensen met leuke en grappige verhalen, maar ook veel berichten van trieste en eenzame mensen. Toen dacht ik: ,,Ik ben dus niet de enige die een beetje contactgestoord is”.”



Dus je boodschap is dat iedereen gezien wil worden en geliefd wil zijn?

,,We willen allemaal bevestiging. Het maakt niet uit of je duizenden of 200 volgers hebt. The world is at your fingertips, maar je mist ook veel om je heen. Dat dubbele gevoel heb ik zelf ook. Ik ben net zo’n mongool die iemand online benadert, omdat ik dat in real life niet durf. Ik wil tegen iedereen zeggen: als je me in het echt tegenkomt, zeg gewoon hoi tegen me.”