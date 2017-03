Chuck Berry stierf natuurlijke dood

Nieuwe muziek Chuck Berry nog deze week

16:53 Nieuwe muziek van het postume album van Chuck Berry verschijnt nog deze week. Volgens een woordvoerder van de nabestaanden van het zaterdag overleden rock-’n-roll-icoon is het album geheel af en is alles in gereedheid om tenminste één nummer binnen enkele dagen uit te brengen. Een verschijningsdatum van het gehele album met de titel Chuck is er nog niet, maar wordt vermoedelijk ook deze week bekend.