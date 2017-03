Claim Patricia Paay op ex-zakenpartner pantylijn afgewezen

Paay zegt nog veel geld van hem tegoed te hebben. De rechtbank liet weten de vordering tot betaling van 108.000 euro 'niet toewijsbaar' te achten. Wel heeft ze recht op 7,5 procent van de omzet die het bedrijf met de verkoop van LaPaay-producten heeft behaald. Het is niet duidelijk om hoeveel geld dat gaat. Ook wordt er een deskundige aangewezen die de boeken van OVG Textiles gaat bekijken om te bepalen of er meer is omgezet dan haar is verteld.



Oostvogels bedrijf en Paay kwamen in 2015 mondeling overeen dat het bedrijf ondergoed en panty's onder de naam LaPaay zou verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de producten verrichten. De zaak diende eind februari achter gesloten deuren. Aanvankelijk zou op 12 april uitspraak zijn.



Oostvogel zei vorig jaar niet te begrijpen waarom Paay geld van hem wilde. ,,Ze krijgt altijd netjes haar centjes'', vertelde hij. Volgens hem is er niks aan de hand en zoekt Patricia 'op een verkeerde manier de publiciteit op'. In juni 2016 zei hij tegen het AD: ,,Het is normaal dat er in het voorjaar en zomer minder dan in de wintertijd panty's worden verkocht bij bijvoorbeeld de voordeelwinkelketen Big Bazar waar de La Paay-beenmode in de schappen ligt. De inkomsten zijn nu lager en dus valt er ook minder winst af te dragen aan Patricia. Heus, het is zo klaar als een klontje, maar Patries begrijpt dat nog steeds niet. Of ze wil het niet begrijpen.''



Het zakelijk geschil kwam in de belangstelling na een uitgelekte seksvideo van Paay. Zij heeft gesuggereerd dat Oostvogel iets te maken heeft met de verspreiding van de tape. Die ontkent dat.