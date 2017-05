CNN weigert 'bedrieglijke' reclamespot president Trump

Video OG3NE stijgt na eerste repetitie bij bookmakers

2 mei Amy (21), Shelley (21) en Lisa Vol (22) van OG3NE hebben in Kiev hun eerste repetitie achter de rug. Het songfestivaltrio bracht de retroballade Lights and Shadows ten gehore in het International Exhibition Centre. Volgens verslaggevers ter plaatste klonk er na afloop applaus in het perscentrum. En het trio steeg na afloop in de peilingen van eerst een 18e plek tot nu een positie die schommelt tussen 13 en 15.