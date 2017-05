Complete oeuvre Conny Vandenbos uitgebracht als cd-box

De cd-box is een initiatief van twee grote fans van Conny: Marc Bijlsma uit Hilversum en cabaretier Rop Janze (Rob Janssen) uit Amsterdam. De twee zijn al jaren fan van Vandenbos, die hits scoorde als Een roosje m'n roosje en Sjakie van de hoek. Ze zijn de archieven in gedoken om een zo compleet mogelijk beeld van de carrière van de in 2002 op 65-jarige leeftijd overleden zangeres te geven.



Op de box staan 94 nummers die niet eerder op cd zijn verschenen en 35 liedjes die nooit zijn uitgebracht. Hieronder zitten live opnamen uit het archief van Beeld en Geluid, maar ook opnamen van Duitstalige en Engelstalige nummers. Zoals het alleen in Japan uitgebrachte Where have all the flowers gone en de Engelstalige versie van haar Eurovisie Songfestival-inzending Het is genoeg.