Cosby dit najaar opnieuw voor de rechter wegens misbruik

Glennis Grace blijft voorlopig nog in Nederland wonen

7:39 Glennis Grace (38) heeft met volle teugen genoten van haar eerste optreden in de Verenigde Staten. De Amsterdamse zangeres stond vorige maand in een club in Los Angeles nadat een video van een van haar optredens viral was gegaan. Verkassen naar Amerika om daar verder aan een internationale carrière te bouwen zit er echter niet in.