Cynthia maakt toiletselfie en Romy voelt zich liefdesbom

Martijn met kids op de lange latten

RTL4-presentator Martijn Krabbé (48) is in Spanje aan het wintersporten met zijn kinderen. En het is dikke pret in de sneeuw en skiliften, zo blijkt uit een paar kiekjes die Krabbé vandaag met zijn volgers deelde. Of zijn vriendin - acrobate-danseres Noi Pakon Schuijffel (38) - ook mee is, is onbekend.

Levchenko draagt de zon

Kersverse papa Evgeniy Levchenko (39), echtgenoot van de drie jaar jongere actrice Victoria Koblenko, heeft een aandoenlijk kiekje op Instagram gezet waarop hun 8 augustus geboren zoontje Kiy te zien is. Het koppel viert momenteel vakantie op de Filipijnen.

Romy voelt zich een liefdesbom

Musicalster Romy Monteiro werd gisteren ten huwelijk gevraagd door haar vriend: beroepsmilitair Django van Rijn. En na dat romantische moment werd ze natuurlijk bedolven onder de reacties. ,,Ik voel me een liefdesbom'', laat ze weten bij knuffelfoto nummer zoveel. ,,Mijn hart loopt over van vreugde.''

Cynthia's toiletselfie

Actrice Cynthia Abma (48) is kennelijk erg happy met haar nieuwe haar en dito make-up. Op deze zogenoemde toiletselfie is ze volgens eigen zeggen een verpletterende beauty. ,,Ik zie er om half negen 's ochtends uit alsof ik maanden op vakantie en geweest.'' Cynthia ging, zo lezen we in het ietwat commerciële bijschrift, in de steigers voor een nieuw, nog geheim tv-project.

Carice deelt zichzelf

Carice van Houten heeft nog steeds geen foto's gedeeld van haar zoontje Monte dat ze eind augustus kreeg met haar vriend: acteur Guy Pearce. Maar haar volgers worden niet teleurgesteld door de beroemde Game of Thrones-actrice. Dus komt ze vandaag maar weer eens met een kiekje van zichzelf.

Zo zwanger is vriendin van Ben

Janita, de nieuwe vriendin van voormalig The Voice-winnaar Ben Saunders, is hoogzwanger en dat nieuws deelt de voormalige zanger graag met zijn nog resterende volgers op sociale media. Eerder had Ben een relatie met Yvonne Coldeweijer, maar die relatie strandde in juli 2013. Daarna werd hij gespot met onder andere modemeisje Josh Veldhuizen, playboy-model Beau Hesling en Jamie Kok. Ben heeft uit een eerdere affaire dochtertje Stacey (9).

Gooisch meisje Pauline weer zwanger

Pauline Wingelaar - die ooit bekend werd door de RTL-realityreeks Echte Gooische Meisje - en haar man Harmen Bisschop van Tuinen werden in 2015 ouders van zoontje Reinier. En die krijgt er dit jaar een broertje bij, zo laat Pauline vandaag op Instagram weten. ,,Baby nummer twee is onderweg. Ik word straks omringd door knappe prinsen.''

Jochem molt nog even door

Is Wie is de Mol?-deelnemer Jochem van Gelder de Mol, winnaar of toch nog afvaller? Meer wordt vanavond duidelijk, maar Jochem geeft vandaag al een mysterieuze voorzet met een foto waarop hij poseert met een groot aantal briefjes mollengeld.

Edwin 31 jaar geleden

Society- en showbizzfotograaf Edwin Smulders - echtgenoot van voormalig topmodel en presentatrice Anouk - trakteert zijn volgers vandaag op een vertederende jeugdfoto waarop te zien is hoe hij er 31 jaar geleden uitzag. Op het kiekje is Edwin 17 jaar.

Joan verveelt zich dood