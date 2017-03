Dag René van Dammen

U heeft hem vast gezien, afgelopen zaterdag: die grote landkaart op deze plek in de krant met daarin per provincie het percentage Boer zoekt Vrouw-kijkers. Bron: René van Dammen, de kijkcijferexpert van de publieke omroep, veertig jaar lang.



Zijn pensioen naderde - 'nog 4 jaar' - maar aan stoppen, of zoiets raars als rustiger aandoen, dacht hij niet. Hij wist alles van kijkcijfers, 'wegzapmomenten' en reclamedips. Alle grote tv-presentatoren liepen afgelopen jaren bij hem binnen voor inhoudelijk advies, van Mart Smeets tot recent nog de makers van Wie is de Mol?



Zelfs Frits Barend klopte ooit eens stiekem bij hem aan, ook al was hij van het commerciële RTL 4. ,,Vertel eens René, zappen de mensen echt weg bij muziek. Bij ons weten ze dat niet.'' ,,Ik mag het je niet zeggen Frits, maar het klopt wel.''



Bij René van Dammen waren kijkcijfers nooit saai. Getallen werden ineens mensen van vlees en bloed. Tot op de komma nauwkeurig wist hij wie er achter schuilgingen. Wijndrinkers of bierliefhebbers, kattenvrouwtjes of hondenbezitters, abonnee van het AD of juist niet, tot aan welke partij er vandaag wordt ingevuld op het stembiljet.



Over die enorme berg aan data waarover hij beschikte, kon hij als geen ander uiterst geestig en meeslepend vertellen. Iedereen die wel eens op zijn enorme werkkamer op het Mediapark in Hilversum is geweest, met dat bordje 'on air' naast de deur, weet dat als je eenmaal voor het grote scherm met zijn grafieken zat je daar niet zo één-twee-drie weg was.



Uniek

Logisch dat steeds meer tv-programma's, en vooral De Wereld Draait Door, hem steeds vaker ook voor het scherm haalde. Ook in zijn persoonlijke presentatie was hij uniek. Altijd een petje op met een gekke titel, de sjaal van zijn favoriete club FC Groningen om de nek en een bril waarvan er standaard een glas beslagen leek. ,,Heb je me gisteren nog gezien op tv? Ging het op Twitter weer een uur over mijn bril.'' Vond hij natuurlijk alleen maar leuk, recalcitrant als hij was.



Hij appte wel vaker, in de twaalf jaar dat ik hem kende door mijn werk als mediajournalist. ,,Wat vind jij van De Maatschap?'' ,,Je kijkt toch ook Lubach?'' ,,Boer zoekt Vrouw begint!'' Om dan pesterig iets te zeggen over die foto in overall die er wekelijks bij het stukje staat. Of het ging ineens over zijn dochter, die eind februari 30 werd. ,,Ik kan het bijna niet bevatten, zo oud al. En zo'n fijn mens.''



Ook dat was René. Hij stierf maandagavond in zijn stoel voor de tv, had zijn collega's nog een paar berichten gestuurd over het debat Rutte-Wilders. Het is veel te vroeg, maar ik vermoed dat hij het zelf best een mooie dood had gevonden.