Dancefeest Sensation stopt in Nederland

,,Ik begrijp dat het huidige ID&T een nieuwe stap moet zetten", laat Duncan Stutterheim, oprichter van ID&T en geestelijk vader van Sensation. ,,En dat begint met een afscheid van Sensation in eigen land. Ik neem op 8 juli met een enorm goed gevoel afscheid, maar ben tegelijkertijd ook benieuwd naar de opvolger."



Sensation werd in 2000 voor het eerst gehouden. Een jaar later was het kledingvoorschrift: wit. Dit was uit eerbetoon aan Miles Stutterheim. De broer van Duncan kwam in september 2000 om het leven bij een auto-ongeluk. Bij zijn uitvaart gaf iedereen gehoor aan de oproep om in het wit te komen. ,,Met het thema White hebben we ook altijd het leven gevierd, niet alleen in eigen land maar mondiaal", zegt Stutterheim. ,,Sensation is sinds 2000 één van de pijlers van ID&T geweest. Wij hadden het idee om de ArenA om te bouwen tot de grootste club ter wereld. Dat is gelukt."



Nederland houdt na 18 jaar de laatste editie, over de grens gaat Sensation gewoon door. Het dancefestijn wordt inmiddels in 35 landen op vijf continenten gehouden. Het thema van de laatste Sensation is 'The Final', waarbij onder anderen DJ's Hardwell, Sunnery James & Ryan Marciano, Axwell & Ingrosso verschijnen. DJ Fedde le Grand die wereldwijd het vaakst optrad tijdens Sensation, brengt live de Megamix met de grootste hits van achttien jaar Sensation.



De kaartverkoop start op 27 februari om 16:00 uur via Sensation.com.