Daniël Boissevain: Ik wilde vroeger John Travolta zijn

InterviewWekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, festivals, dvd’s en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: acteur Daniël Boissevain, die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is in de romantische komedie Alberta.

Laatst gelezen boek: ,,The Mountain Shadow van Gregory David Roberts, over het leven als lid van de maffia van Bombay. Een heftig maar ook mooi verhaal. De hoofdpersoon raakt door de handel in valse paspoorten verstrikt in de onderwereld.”

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing: ,,Een poster van Grease met John Travolta. Ik vond die film als jongetje helemaal te gek. Dat dansje in de scène met die auto, terwijl ze Greased Lightnin’ zingen: dat zong ik heel hard mee. Ik zal het eerlijk zeggen: ik wilde gewoon John Travolta zijn!”

Ik raak altijd ontroerd door: ,,Dat hangt af van mijn gemoedstoestand. Ik denk dat dat het snelst gebeurt als ik mensen zie die zich zonder ego inzetten voor anderen, die zonder enige vorm van eigenbelang actief zijn voor de goede zaak van de wereld.”

Geheimtip: ,,Casey Affleck, de acteur uit de film Manchester By The Sea. Ik vind hem een fascinerend acteur die een groter publiek verdient en uit de schaduw van zijn bekendere broer Ben moet stappen. Hoe hij in deze film zijn innerlijke strijd overbracht en deze toch verborgen wist te houden, vond ik indrukwekkend.”

Klassieker: ,,Het album Over-Nite Sensation van Frank Zappa. Daarop staan geweldige nummers als I’m The Slime en Dinah Moe Humm. Zijn verhalen zijn meer dan liedjes: bijna boekjes, maar dan gezongen.”

Eerste album: ,,Rattus Norvegicus van The Stranglers met de onvergetelijke zin ‘Walking on the beaches, looking at the peaches’ in de toenmalige zomerhit Peaches. Rond die tijd was ik een punker; ik wilde me afzetten tegen de maatschappij. Ook qua kleding. Ik droeg een hondenriem om mijn nek en had een blonde hanenkam. Ik ben opgegroeid in hippiedorp Ruig-oord net buiten Amsterdam. Anarchie paste bij mij.”

Mooiste gebouw: ,,Het Guggenheim Museum in Bilbao. Ik weet nog goed dat wij er naartoe reden, een heuvel over kwamen en een waanzinnig blinkend stalen gebouw in de ruige natuur zagen. Surrealistisch bijna. Ze hebben er grensverleggende tentoonstellingen, zoals toen van een Indiase kunstenaar die werkte met een bewegend kanon met verf.”

Guilty pleasure: ,,En Vogue, met onder meer dat liedje Free Your Mind. Dat was heel lekkere disco, maar ja, voor een punker kon dat eigenlijk niet... Ik had in die tijd nog een guilty pleasure, want ik hield van Dire Straits.”

Restaurant: ,,Heel simpel: café-restaurant Amsterdam aan het Watertorenplein. Het eten is daar geen gedoe: je kunt er simpel maar goed eten. Het is een hoge, grote ruimte en de akoestiek is goed. Het menu verandert bijna nooit. Wat lekker is blijft gewoon lekker.”

Met pek en veren het land uit: ,,Iedereen die bekrompen is, die zonder nadenken zijn mening geeft en daarbij anderen kwaad doet. En iedereen die zo bang is voor het onbekende dat ze er agressief van worden. Van die types mogen van mij naar een onbewoond eiland.”

Favoriete uitgaansstek in Nederland: ,,Ik ga niet vaak uit. Maar als ik dat doe, ga ik naar Paradiso om een band te kijken. Ik heb er ooit twee uur in de rij gestaan omdat het verhaal ging dat Prince daar een show zou geven. Maar het bleek een gerucht. Ontzettend jammer.”

Graag een standbeeld voor: ,,Michael Reynolds, de grote wereldverbeteraar. Deze Amerikaan is het project Earth Ship begonnen. Hij gebruikt wegwerpmateriaal om zelfvoorzienende woningen te maken. Hij is een idealist die zich écht inzet voor een betere wereld.”