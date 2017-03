Danny DeVito en vrouw weer uit elkaar

Meester van de ballroom scene

20:39 Twiggy Pucci Garçon. Bevlogen mensenrechtenstrijder, extravagante dansprins van New York en initiator van de Kiki Scene, het New Yorkse dansclubcircuit voor LHBTI-jongeren. Daarover gaat de film ‘Kiki’ die nu draait op het door Amnesty International gesponsorde Movies that Matter-festival in Den Haag.