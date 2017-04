Danser Timor Steffens maakt acteerdebuut

Shake it Off vertelt over een jonge vrouw uit een klein dorp (Martens) die ervan droomt aangenomen te worden op de internationale dansacademie in Rotterdam. Dat lukt haar, maar het échte leven in de grote stad valt haar rauw op haar dak. Ze moet elke dag knokken om zichzelf te bewijzen.

Steffens, die de rol next level shit noemt, speelt een bokser die in zijn vrije tijd danst en met wie ze bevriend raakt. ,,Ik heb wel eerdere aanbiedingen gehad, maar nog nooit een script gelezen waarvan ik dacht: dit is 'm!" In 2008 brak de danser door dankzij het programma So you think you can dance. Sindsdien werkte hij in binnen- en buitenland met grootheden als Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, Beyoncé, Janet Jackson en Britney Spears.