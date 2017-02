Dave Roelvink kapt show na kwartier af en casht 1800 euro

Scratch XXL is een meerdaags carnavalsfeest in Den Dungen, bedoeld voor jongens en meisjes tussen de twaalf en achttien jaar. Deze editie hadden veel bezoekers speciaal een kaartje gekocht om een glimp van de bekende zoon van Dries Roelvink op te kunnen vangen.



Helaas voor zijn fans was de dj-set van Roelvink van korte duur. Een half uur na zijn show zat hij alweer in de auto op weg naar huis. ,,Hij stapte van het podium, maakte een paar selfies in het publiek, en vertrok vervolgens met de noorderzon”, zegt orgnisator Kooijmans verbitterd.



,,Ik begrijp niet hoe iemand zo weinig gevoel in zijn donder kan hebben. Hij liet ons en alle aanwezigen gewoon achter, zonder iets te zeggen. Dit slaat gewoon helemaal nergens op.”



Volgens Roelvink mankeerde er van alles aan de geluidsapparatuur. Onzin, zegt Kooijmans. ,,Diverse dj’s met bakken ervaring hebben met dezelfde techniek gewerkt. Wij vermoeden dat Roelvink er gewoon geen zin in had. Hiermee maakt hij zijn bedenkelijke reputatie opnieuw waar.”