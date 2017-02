David Bowie postuum geëerd op Brit Awards

Na 1984 en 2014 is het de derde keer dat David Bowie wordt verkozen tot beste Britse artiest. De award werd in onvangst genomen door de Amerikaanse acteur Michael C. Hall, de hoofdrolspeler in de musical Lazarus. Die werd door Bowie gecomponeerd, en geregisseerd door de Belg Ivo van Hove.



Het beeldje voor beste album werd opgehaald door Duncan Jones, de zoon van Bowie. Op het podium sprak Duncan over hoe zijn vader altijd mensen steunde die net iets anders waren. ,,Deze award is voor de excentriekelingen en de mensen achter hen."



Ook Rag 'N'Bone Man viel twee keer in de prijzen. Hij kreeg de Brit award voor beste nieuwe Britse artiest en de Critics' Choice Award, een prijs die wordt toegekend door de platenlabels. Andere prijswinnaars zijn onder anderen The 1975, Emeli Sandé en Drake. Adele kaapte net als vorig jaar de Global Succes Award weg.



Ode aan George Michael

Tijdens de prijsuitreiking werd ook een ode gebracht aan een reeks artiesten die het afgelopen jaar overleden, onder wie Prince, Leonard Cohen en George Michael. Andrew Ridgeley, die samen met George Michael grote successen boekte met Wham!, bracht een eerbetoon aan zijn op eerste kerstdag overleden vriend. ,,George was als een broer voor me en ik zal altijd trots zijn op zijn ongelooflijke prestatie."



Vervolgens ging Coldplay-frontman Chris Martin met behulp van oude videobeelden in duet met George. De twee brachten A Different Corner ten gehore.