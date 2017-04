David Schwimmer (50) en Zoe (31) uit elkaar

Prins Harry speecht over Diana: Help mij haar belofte waar te maken

16:51 Prins Harry (32) heeft in een speech zijn moeders strijd tegen landmijnen geroemd. De prins sprak tijdens een receptie van Halo Trust, de organisatie waar zijn moeder prinses Diana zich voor inzette tot ze in 1997 overleed. De Halo Trust heeft zich als doel gesteld landmijnen en ander oorlogstuig dat in voormalige oorlogsgebieden is achtergebleven op te ruimen.