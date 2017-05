De Eetclub verboden in Uganda vanwege homoscènes

De Ugandese mediaraad noemt in een rapport over de film een aantal scènes waarin over homoseksualiteit wordt gepraat op een positieve manier. Dat is wettelijk verboden in het Afrikaanse land. Ook een aantal andere scènes zijn volgens de raad tegen de geldende zeden in Uganda. Zo worden onder meer een scène genoemd waarin 'intiem wordt gezoend in de aanwezigheid van kinderen', enkele scènes met 'steamy sex' en wordt er in de film gerookt, 'vooral door vrouwen.'



De afkeuring van de film is voor de ambassade reden om De Eetclub terug te trekken als Nederlandse inzending voor het Europees filmfestival in Uganda. De ambassade betreurt het besluit van de Ugandese mediaraad.