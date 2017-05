De filmversie van Baywatch is veel minder onschuldig

De filmversie van Baywatch is vandaag in voorpremière gegaan in Nederland. In de jaren 90 keken wekelijks een miljard mensen naar de serie Baywatch. De behaarde borst van David Hasselhoff en de in slow motion gefilmde deinende buste van Pamela Anderson prikkelden de fantasie. De filmversie met een nieuwe cast is veel minder onschuldig. Lees het volledige artikel hier.