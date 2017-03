De Mol handelde niet altijd met voorkennis

Menig oud-Mol biechtte op dat het fraudeur-zijn in het populairste spelprogramma van de Nederlandse televisie best een eenzaam beroep is. Niet alleen tijdens het spel, ook in de vele maanden na de opnames moet die pokerface intact blijven. En bijna niemand bij wie je even je hart kan luchten. Op een gegeven moment wil je het van de daken kunnen schreeuwen: 'Ik ben de Mol!'



Dubbel

Alleen al in dat opzicht, is Thomas Cammaert (32) uit een ander hout gesneden. ,,Het voelt juist dubbel'', aldus de acteur, bekend van onder meer Ramses en Soldaat van Oranje, nog 'licht brak' van een uitbundige afterparty in het Amsterdamse VondelCS. Daar ging hij zaterdagavond met de billen bloot. Met 3 miljoen kijkers was het de op een na best bekeken finale uit de geschiedenis van het AVROTROS-programma. ,,Ik ben opgelucht dat alles zo goed is gegaan, maar ik vind het ook ontzettend jammer dat het voorbij is. Het had van mij serieus nog 80 afleveringen langer mogen duren.''



Cammaert smulde de afgelopen weken van alle aandacht, online en op straat. ,,Al die verdenkingen, schitterend! Mensen zien in een blaadje aan een boom al een aanwijzing. De mooiste? Een van de opdrachten speelde zich af in de Blue Heron Paper Company, een papierfabriek in Oregon (de Amerikaanse staat waarin het afgelopen 17de seizoen zich afspeelde, red.). En een Heron-vliegtuig kwam ook voorbij in Soldaat van Oranje.'' De acteur lacht. ,,Dusss...''



,,Vorige week was ik in Burgers' Zoo in Arnhem en daar bleek ik vooral zelf een attractie, als een van de dieren in een kooi die constant op de foto moest. Vooral de blikken van al die kinderen. Alsof ze Justin Bieber zagen. Meedoen aan Wie is de Mol? was al jaren een droom. Ik wilde de fans, waarvan ik er absoluut één ben, een te gek seizoen geven. Volgens mij is dat gelukt.''



Verrast

Cammaert was een onopvallende, uiterst relaxte, warmbloedige Mol. Het resultaat: van de complete kandidatengroep vulde alleen de uiteindelijke winnares Sanne Wallis de Vries de naam Thomas in tijdens de test. ,,Dit moest ook mijn vetste rol als acteur ooit worden'', klinkt het enthousiast en trots.Hoe hij het kunstje flikte, zal zelfs menig Molloot verbazen. Die probeert elke opdracht te bekijken door een Mol-bril. 'Hoe handelt hier iemand met voorkennis?' Cammaert: ,,Ik koos er voor om juist níet alles vooraf te weten. Ik wilde oprecht verrast reageren als ik hoorde wat we gingen doen. 'Paardrijden? Yes!' Ik wilde overkomen als een spontane kandidaat.''



Het pakte geregeld goed uit, maar deze strategie leidde ook tot een uitglijder. In de laatste, veelbesproken opdracht, kon de (toen nog lage) geldpot worden verdubbeld. Dat wil de Mol natuurlijk koste wat het kost zien te voorkomen. Het gebeurde tóch. Concurrent Sanne loste een moeilijke puzzel als eerste op en bracht daarmee het bedrag in één klap tot het hoogste in 10 jaar Wie is de Mol? Cammaert kon die puzzel dus niet al eindeloos oefenen.,,Ook de makers wilden dat die verdubbelaar eerlijk gewonnen moest kunnen worden. Geloof me, ik heb er daarom echt voor gestreden en baalde zo vreselijk hard toen het niet lukte. Het voelde alsof ik had gefaald. De tranen stonden zeker 10 minuten lang in mijn ogen. Ik was er echt even niet goed van.''



Veiling

Spijt van zijn keuze om soms letterlijk de onwetende kandidaat te zijn, heeft hij niet. Het feit dat bijna niemand in de groep hem verdacht, een zeldzaamheid in Wie is de Mol?, weegt wat hem betreft uiteindelijk zwaarder. ,,En het kan ook misgaan wanneer je die voorkennis wél hebt'', benadrukt Cammaert wijzend op onder meer een opdracht met luchtballonnen en verrekijkers. ,,En bij de veiling, waar ik steeds meebood, dacht ik serieus mijn hand te hebben overspeeld. Dat gevoel dat iedereen je in de gaten heeft.''



Dat laatste was 'godzijdank' niet het geval. Mede dankzij Jochem van Gelder, de verliezend finalist van het jaar, die bij dezelfde veiling een monsterbedrag uit de pot smeet voor een joker. En de opzichtig frauderende Van Gelder, fungeerde wel vaker als onbedoeld schild voor de Mol. ,,Je kan het nooit helemaal in je eentje verstieren, maar bij Jochem dacht ik inderdaad wel eens: wie is hier nu de Mol?!''



Wie is de Mol? kan een springplank voor een duurzame carrière zijn. Daar is Cammaert, die toegeeft daar al stiekem over te dagdromen, zich goed van bewust. ,,Ik zou best willen presenteren op tv'', aldus de vers onthulde Mol nog altijd vol adrenaline van zijn avontuur. ,,Ja, dat zou ik echt te gek vinden!''



