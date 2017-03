De nieuwe sound van Bløf

Twaalfde albumEen single met gastzanger Typhoon markeert vandaag de geboorte van Aan , het nieuwe studioalbum van Bløf. De band spreekt zich voor het eerst uit over het album, dat in drie delen verschijnt. ,,Het gaat over de controle loslaten en vol vuur het leven omhelzen.’’

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe album Aan merkte Paskal Jakobsen dat hij en zijn kompanen van Bløf elkaar vaak antwoorden gaven die hem bekend voorkwamen. Ze waren enige tijd hun eigen gang gegaan - Jakobsen deed een solotour en Peter Slager presenteerde het soloalbum Slik -, maar ze kennen elkaar na al die jaren door en door en dat wordt door een korte onderbreking niet anders. Jakobsen: ,,Zoals in elke relatie is even afstand nemen noodzakelijk om te ervaren hoe goed je het met elkaar hebt. Dat werkt verfrissend. Aan de andere kant zijn wij na twintig jaar natuurlijk helemaal op elkaar ingespeeld. Daarom hebben we, net als bij de vorige plaat, producenten van buitenaf erbij gehaald. Om te voorkomen dat we in dezelfde groef blijven hangen.”

Aan is het twaalfde album van Bløf (‘we wilden hem voor de verwarring eerst nog 13 noemen’) en het moet gezegd: de sfeer en sound zijn anders. Het openingsnummer Zachtjes Zingen zet meteen de toon, met Jakobsen die zich vocaal op een dun lijntje beweegt waardoor de song ver weg blijft van het grote sentiment en de uitroeptekens. Jakobsen: ,,Bij gevoelige nummers is er altijd het risico dat het te groots wordt, te vettig allemaal. Met Peter heb ik daar veel over gesproken, want hij is daar allergisch voor. Hoe blijven we weg van de pathos?”

Intensief

Ze kennen elkaar tot achter de komma, maar dat maakt de creatie van een nieuw album allerminst tot een routineklus. Peter Slager: ,,Juist doordat iedereen alles van elkaar weet, wordt de zoektocht naar nieuwe geluiden intensiever. Je hebt een hoop onderwerpen en stijlen al behandeld en soms zelfs uitgeput, dus het verlangen naar iets anders neemt almaar toe. Maar vernieuwen mag geen doel op zich zijn. Het moet een basis hebben. Die balans is delicaat.”

Ook de wijze waarop Aan uitkomt, wijkt af van de klassieke methode. Het album verschijnt in drie delen (vandaag 4 nummers exclusief op Spotify, daarna nog eens 4 en tot slot 6 nummers) en is vanaf 19 mei in zijn geheel te koop; de eerste single Wereld van Verschil, met Typhoon, komt vandaag uit.



De opnameperiode van Aan duurde acht weken, verspreid over 2,5 jaar. Het proces begon gemoedelijk, maar de vrolijkheid ging er wel vanaf. Norman Bonink: ,,Omdat we allemaal zo onze voorkeuren en ideeën hebben en ook onze rol opeisen. Zo had iedereen ook over de drums een nadrukkelijke mening. Dat vond ik, als de drummer van de band, behoorlijk moeilijk. Dat is dan een kwestie van loslaten. Het bekende laten gaan en open proberen te staan voor het onbekende.”

Ze vroegen Dries Bijlsma (van Typhoon) en Ferdy van der Singel erbij. De producers, jonger en met een andere muzikale achtergrond, kregen ‘de teugels in handen’. Bas Kennis: ,,Vanaf dat moment lag de verantwoordelijk elders. Interessant is dat dan het groepsproces verandert. Bijlsma en Van der Singel vinden plotseling iets van ons werk. Daardoor kruipen wij weer wat dichter naar elkaar toe. In de zin van: hoezo vinden jullie dit of dat?”

Loslaten - het is een thema dat op Aan vaak voorbij komt. Peter Slager heeft - ‘dat gaat onbewust ‘ - liedjes geschreven die handelen over het vermogen om het onbehagen opzij te zetten en te genieten van wat het leven brengt. Jakobsen: ,,Het gaat naar mijn idee over doorstarten. Over beschouwen, de controle loslaten en vol vuur het leven omhelzen.” Een ijzersterk nummer als Ego past naadloos binnen die context. Kennis: ,,Dit album is blijkbaar een reflectie van wat wij momenteel doormaken en ervaren.”

Jakobsen, grappend: ,,Peter laat sowieso behoorlijk veel los. En het lukt hem heel goed; zijn teksten zijn er tegenwoordig pas als de muziek allang klaar is. Hij schrijft achter de muziek aan.”

Slager: ,,Vroeger was de tekst er eerst. Op een of andere manier is dat gaan verschuiven. Nu moet ik een inhaalslag maken, omdat het anders - bij wijze van spreken - een instrumentale plaat wordt. Dat geeft extra druk. Daar wil ik bij het volgende album best wel weer vanaf.”

Vintage

Het nieuwe geluid dat Bløf zocht, klinkt nadrukkelijk in Bewaar me - een nummer dat ook de signatuur draagt van producer Dries Bijlsma, met verwijzingen naar r&b en hip hop. Slager: ,,Het was eigenlijk een vintage Bløf-pianonummer waar we echt blij mee waren. Dries heeft het compleet door de machine gehaald. Hij is gaan knippen en plakken. Zo is het opeens Bløf en toch essentieel anders.”

Kennis: ,,De voldoening is extra groot als die invloeden elkaar versterken. En andersom werkt het ook zo. Als een producer met iets komt waarbij we weinig voelen, is het ook meteen een ‘nee’. Dan komt het namelijk niet meer goed.”

Op Aan is de diversiteit groot. Sommige songs hebben het karakter van gecompliceerde soundscapes, en tegelijk is er ruimte voor feestlijke liedjes en popliedjes als Zoutelande. Jakobsen: ,,We hebben allemaal even ons eigen ding gedaan, en nu zijn weer verbonden: hier staat een trotse, eigenwijze band. Daarom is gekozen voor de titel Aan. Want wij zijn dan wel lange tijd onderweg, maar we staan nog altijd aan. Onze concerten zijn gelukkig nog altijd in een mum van tijd uitverkocht en met dit album is weer een andere fase aangebroken. We moesten ook echt een stap maken. Dat zijn we aan onszelf en aan ons publiek verplicht.”