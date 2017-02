De vraag is niet wie de Mol ís, maar wie 'de Mol' wint

Aflevering 8 was de meest hilarische uit de reeks. Best lekker voor een keertje, zeker in een programma dat zichzelf wel eens wat te serieus neemt. Voor hen die nog steeds onterecht op Jochem van Gelder, Sanne Wallis de Vries of Diederik Jekel zitten, zeg ik: niet erg hoor, het is maar een spelletje. Sorry, kon het even niet laten.



Opdracht 1 viel in de categorie: dat verprutsen ze sowieso. Ook zonder Mol! Een mission impossible, vooral omdat de klus in 20 minuten moest worden geklaard. De verrader hoefde maar één ding voor elkaar te krijgen: dat het alfabet verkeerd om zou worden gelegd. Maar dat leek vanzelf te gaan. Iedereen was al met zijn of haar eigen projectje bezig. Diederik was nog zo slim om de letters in het zand te schrijven. Des te tragikomischer was het moment dat hij moest toezien hoe Jochem die strategie dom doelloos mountainbikend om zeep hield. De fysieke inspanning en de irritatie maakte Diederik roder dan The Painted Hills dat hier als magnifiek decor diende. Na afloop barstte de welbekende discussie los hoe dit nou mis kon gaan. Wie hield zich geheel op de vlakte? Juist ja, de Mol.



Nog meer gelachen om het uitbeelden van de gezegdes en de regieaanwijzingen om de foto's zo goed mogelijk te laten slagen. Diederik tegen Jochem: 'En nu die ketel zich héél ongemakkelijk laten voelen, ok?!' De SBS-presentator bleek daarnaast even kinderlijk blij te worden van uit de kast komen in vrouwenkleren als rondjes rijden op een tractor. Er waaide nog een foto weg waarvoor Sanne en Thomas elkaar lekker de schuld konden geven. Maar het hardst moest ik lachen om Thomas' gezicht toen bij het zien van zijn foto daadwerkelijk werd geraden dat hier het gezegde 'Met de deur in huis vallen' werd uitgebeeld. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En wie zei bij het doornemen van alle kiekjes weer helemaal niets om de ander eventuele fouten te laten maken? Juist ja, de Mol.